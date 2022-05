Tabbene som endret alt

OM FOTBALL: For keeperen var kvelden et mareritt. Men for Liverpool ble det starten på en ny storhetstid.

Så nær, men likevel så ... Liverpool ble aldri en vinnerklubb med Loris Karius som førstekeeper.

7 minutter siden

Noen ganger har du bare lyst å grave et dypt hull, forsvinne ned i mørket og bli der.

Det er godt mulig keeper Loris Karius følte det slik da han med skjelvende lepper sto foran veggen med Liverpool-supportere.