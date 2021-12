Nå smiler fotballivet igjen for Martin Ødegaard

OM FOTBALL: Arsenal er bedre enn på flere år, mens Martin Ødegaard (23) aldri har vært bedre enn han er nå.

Martin Ødegaard hadde en strålende målgivende til Kieran Tierneys 2–0-scoring.

26. des. 2021 18:03 Sist oppdatert nå nettopp

London-klubben har opplevd trøstesløse perioder og to åttendeplasser de to foregående sesongene. Men nå ligner Gunners et godt fotballag igjen.

Martin Ødegaard har opplevd både oppturer og nedturer og fått rettmessig kritikk for ustabile prestasjoner. Men nå ligner nordmannen på en veldig god Premier League-spiller.