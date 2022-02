Få fortjener dette mer enn ham

ZANQING (Aftenposten): Én er symbolet på enkeltstjernen. Den andre er symbolet på laget.

Sebastian Foss Solevåg vant OL-bronse i slalåm, den gjeveste alpintdisiplinen ved siden av utfor.

16. feb. 2022 08:14 Sist oppdatert 13 minutter siden

Henrik Kristoffersen slengte foten over målstreken, snudde seg og skjønte at han var ni hundredeler for sent ute.

«Faen!» ropte han ut i skuffelse.