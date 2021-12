En vinner også utenfor bakken

OM ALPINT: Kjetil Jansrud (36) har vunnet gull i OL og VM, men rollen som lagbygger er like viktig.

Kjetil Jansrud debuterte i verdenscupen i Wengen i januar 2003, og kjørte sitt siste renn i desember 2021.

8. des. 2021 16:16 Sist oppdatert 8 minutter siden

Da 36-åringen fra Vinstra kjørte ut i super-G-konkurransen i Beaver Creek forrige fredag kveld, mistet norsk idrett et potensielt OL-gull i fartsøvelsene i alpint. Onsdag kom den nedslående beskjeden om at det indre leddbåndet må opereres, men at han forsøker å være tilbake neste sesong.

Det er selvfølgelig nitrist at en stor karriere ikke får testet seg i et siste OL og avslutte karrieren på Kvitfjell rett etter, som var hans opprinnelige plan.