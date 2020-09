Det ene alt handlet om

KOMMENTAR: Underholdningsverdi, fortjent eller ikke fortjent? Det betydde ingenting. Det handlet om å vinne.

9 minutter siden

LERKENDAL: To knyttede never i et lite sekund, rett etter at dommeren hadde blåst for full tid. Det viste hva dette betydde for Åge Hareide.

Ingen voldsom jubel, men et behersket gledesutbrudd vinnerskaller kan utvise når en seier er sikret. Eller når et tungt trinn på en lang trapp er forsert.