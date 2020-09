Var rådet fra Bjørgen en seriøs advarsel?

KOMMENTAR: Om det er uheldig at Petter Northug er programleder for «Landskampen»? Nei, det gir oss bare større grunn til å tenke.

11. sep. 2020 22:14 Sist oppdatert nå nettopp

Helt betimelig ble Petter Northugs programlederrolle i «Landskampen» et diskusjonstema. 34-åringen innrømmet for noen uker siden både villmannskjøring og kokainmisbruk. Det sier seg selv at det er litt umusikalsk at han skal lede et feelgood-program på TV 2 i beste sendetid.

Selv om det var Northugs ord vi fikk høre helt i starten av første episode, har ikke den gamle skistjernen noen sentral rolle i programmet.