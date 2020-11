«Maradona er død, leve Maradona!»

MINNEORD: Vi kan krangle om hvem som er tidenes beste fotballspiller. Men Diego Armando Maradona var den største. Nå er han død – og det er ikke til å tro.

Høydepunktet i Diego Maradonas karriere: VM-gullet i 1986. Foto: Carlo Fumagalli, AP

Jeg er nok ikke alene på Youtube.

Sippende som et lite barn og med en skjelvende høyrehånd på musepekeren, ser jeg de små videosnuttene om og om igjen.

Diego Armando Maradonas kjærlige lek med ballen. Fintene. Dribleseriene. Hælsparkene. Maradonas hånd. Guds hånd. Tårene. Frisparkene. Jukseriet. Kokainrusen. Skandalene. Flere driblerier. Guds hånd igjen. Skrudde frispark. Argentinsk biff. Doping. Falklandskrigen. 1986. VM-gull. Napoli. Mafia. Nedsparkinger. Bråk. Utroskap. Genialitet. Sykdom. Størst. Fotballgud.

Tårene renner, igjen og igjen ser jeg de samme snuttene, og det er fortsatt ubegripelig at Diego Maradona ikke lenger er kongen av fotball.

Han var kongen av fotball.

Et hardt slag, ikke noe sjokk

Det var nok noen millioner av oss kloden rundt som kjempet med følelsene etter å ha lest den brutale nyheten som ble sendt ut fra Argentinas største avis Clarin kl. 17.20 norsk tid onsdag ettermiddag:

«DIEGO MARADONA ER DØD».

Som et «barn av 1980-tallet» og Maradona-fan gjennom fire tiår, opplevdes meldingen som et knallhardt spark der det gjør mest vondt for oss menn.

Du kan bli slått i bakken av langt mindre nyheter, selv om det ikke var veldig overraskende med tanke på de siste års sykdom, senest da han ble lagt inn på sykehus dagen etter at han fylte 60 år i starten av denne måneden.

Det var kanskje ikke så overraskende, men det gjør ikke smerten noe mindre.

Eller som en kamerat av meg meldte noen få minutter etter at nyheten om fotballegendens dødsfall ble kjent:

Finnes det noe sånt som et varslet sjokk, Erlend? Jeg er lei meg nå. Men dæven, for noen minner den mannen etterlater!

Det er akkurat det. Det finnes ikke et idrettsmenneske i hele verden som har etterlatt seg så mange minner og historier.

Diego Maradona ble meget populær i Napoli. Foto: AP

Fattiggutten erobret verden

Diego Armando Maradona er historien om fattiggutten som erobret en hel fotballverden, men som ikke hadde verktøykassen til å takle det umenneskelige presset han etter hvert ble utsatt for.

Han var 12-åringen som underholdt tilskuerne med trikseshow i pausene under toppseriekampene i Argentina.

Med en enorm viljestyrke og en gudbenådet venstrefot, dro han fra slummen i Villa Fiorito utenfor Buenos Aires på tidlig 1980-tall.

Maradona var superstjerne allerede før han kom til Europa i 1982. Men oppholdet i Barcelona ble aldri spesielt vellykket.

Etter to år i den katalanske hovedstaden var det kun én klubb som var villig til å gi ham en ny sjanse: Napoli, en by belastet med tung kriminalitet og utstrakt mafiavirksomhet.

Napoli var en outsider i sitt eget Italia.

Diego Maradona var blitt en outsider i fotballverden.

Diego Maradona sendte Argentina i 1–0-ledelse i VM-kvartfinalen i 1986 med «Guds hånd». Foto: AP

Fra middelmådig til gigant

Slik var rammene for det som ble en spektakulær fortelling om en fotballspillers vekst og fall.

Han ledet både fotballaget og byen Napoli til himmels.

Diego Maradona gjorde ting på fotballbanen som ingen andre var i nærheten av. Han ble forgudet og tilbedt som en idrettsutøver aldri hadde opplevd hverken før eller siden.

Maradonas match med Napoli var perfekt. Han trengte klubben like mye som klubben trengte ham. Han var populisten, den karismatiske lederen, fighteren som tok kampen med de mektige klubbene i Nord-Italia.

Argentineren løftet middelmådige Napoli til å bli en gigant i italiensk fotball på siste halvdel av 1980-tallet. Nesten egenhendig overvant han Milan, Inter og Juventus – de store lagene i Italia og Europa – på veien mot seriegullene i 1987 og 1990.

På den tiden var Serie A den største og mest pengesterke ligaen. Serie A hadde de største stjernene, som Michel Platini, Ruud Gullit, Marco van Basten og Lothar Matthäus – for å nevne noen.

Napoli hadde ikke vunnet serien før Maradona. Og har heller ikke gjort det etterpå.

To ganger klarte det lille ballgeniet å lede Napoli til seriegull. Det var ikke rart at napolitanerne omfavnet Maradona.

Argentineren hadde alt, absolutt alt, men klarte aldri å lære seg det enkle ordet med tre bokstaver:

N-E-I.

Dop, sex og kriminalitet

For superstjernen levde også et dobbeltliv som handlet om nær omgang med mafiaen, prostitusjon, dopmisbruk, penger, svik og kriminalitet.

For å forstå historien om Diego Armando Maradona, bør en se Asif Kapadias film Diego Maradona, den lidenskapelige og hjerteskjærende fortellingen om fotballspillerens vekst og fall.

Med hjelp av tidligere upublisert filmmateriale utleverer fotballdokumentaren den nådeløse sannheten om Maradonas liv i Napoli.

Om hvordan Camorra-mafiaen tok over livet til fotballhelten. Om hvordan kokain ble Maradonas medisin mot presset. Og helt til slutt: Om hvordan han bukket under for presset.

Men Maradona var så stor på fotballbanen at han lenge slapp unna.

Han kunne fortsette sitt «turnusliv» med kokain og festing fra søndag ettermiddag til onsdag morgen, for så å returnere til fotballkarriere kombinert med familieliv fra onsdag til etter seriekampen var ferdigspilt søndag ettermiddag.

Diego Maradona var konstant i medienes søkelys. Her på en pressekonferanse etter at han ble dopingtatt i VM 1994. Foto: EPA

Ydmyket Italia i Napoli

Paradoksalt nok raste alt sammen da han som Argentina-kaptein, senket Italia i VM-semifinalen som ble spilt i nettopp Napoli i juli 1990.

Inntil det hadde Maradonas liv med bruk av kokain og prostituerte sluppet fri fra de italienske mediene.

Men da Napolis fotballgud ydmyket Italia i Napoli, slapp alt ut. Maradona ble jaget. Han måtte rømme landet.

6. april 1991 var det Ciao, Diego!

Fallet var gedigent. Og du kan trygt si at han aldri klarte å reise seg igjen, selv om han hadde perioder som kan ha lignet et tilnærmet normalt fotballiv – som for eksempel da han ledet Argentina som landslagssjef i VM 2010.

Men så har du de nitriste TV-glimtene fra en tydelig ruset Maradona på tribunen, blant annet i Russland-VM i 2018.

Diego Maradona var landslagssjef for Lionel Messi og Argentina i VM 2010, men det endte i kvartfinalen. Foto: Marcio José Sanchez, AP

Større enn Messi

Han ble kanskje lagt for hat i store deler av Italia etter å ha slått vertsnasjonen på straffer i VM-semifinalen i 1990.

Mange napolitanere vendte ham også ryggen. Men det var også et stort antall som valgte å heie på ham for det fantastiske han gjorde for klubblaget på siste halvdel av 1980-tallet.

Maradona var fortsatt enorm hjemme i Argentina på grunn av det han gjorde for landslaget sitt.

VM-gullet i 1986 vant han nesten på egen hånd.

Fire år senere slepte han et haltende og middels Argentina-lag helt til VM-finalen, der det ble 0-1-tap for Tyskland.

Om du spør en argentiner om hvem som er størst av Maradona og Lionel Messi, vil trolig flertallet svare Maradona.

Mye på grunn av personligheten. Men mest av alt for prestasjonen i 1986-VM, da han ledet Argentina til gull.

Og spesielt de to målene i kvartfinalen mot England. Det første med Guds hånd. Det andre med tidenes dribleraid. Det var Maradona i et nøtteskall, på godt og vondt.

Hevn for Falklandskrigen

Dette skjedde fire år etter Falklandskrigen, som britene vant etter 10 ukers kamp om Falklandsøyene.

Men Maradona ga Argentina revansj i fotball-VM fire år etter. Argentinerne har forgudet ham siden.

Det kommer de til å gjøre også etter hans død.

De drøyt 60 årene han fikk på jorden, var både smertefulle, deprimerende, glitrende og eksepsjonelle på én og samme gang. Og det er en sterk prestasjon i seg selv.

Fotballverden vil helt sikkert se nye spillere bli både like gode og kanskje enda bedre enn den argentinske fotballegenden. Men fotballverden kommer aldri til å få noen som Maradona igjen.

Det er en umulig oppgave. Det finnes bare én Diego Armando Maradona.

For meg er han den udiskutable kaptein og først-i-alt på «Heaven Eleven» – «himmelens førsteellever».

Diego Armando Maradona er død, leve Diego Armando Maradona!