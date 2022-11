Det neste tiåret kan tilhøre Qatars nabo

DOHA (Aftenposten): Fotballen er blitt en brikke som flyttes rundt av diktatorer.

Bildet er fra VM-åpningen. Fifa-president Gianni Infantino solte seg i glansen av Qatars emir, Tamim bin Hamar al-Thani (stående). Ved siden av seg hadde han sin følgesvenn Mohammed bin Salman, Saudi-Arabias kronprins og ivrig fotballinvestor.

10 minutter siden

Polen-Saudi-Arabia 2–0: Da emiren av Qatar inviterte til VM-fest, trengte han ikke å sende ut nabovarsel. For Saudi-Arabias kronprins var med på festen.

Det er ikke så lenge siden tonen var en helt annen. Da truet Mohammed bin Salman med å gjøre Qatar til en øy og fylle kanalen til fastlandet med atomavfall. Det gjør et bilde av emiren under VM ekstra spesielt. Men er de så gode venner som det nå fremstår? Under overflaten kan det virke som konflikten igjen ulmer.