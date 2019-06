«Ødegaards forskjellige roller illustrerer Lagerbäcks utfordring med landslaget»

Når landslagssjefen skal sette opp lagene i de neste EM-kvalkampene mot Romania og Færøyene, må han ta utgangspunkt i organisering og system. Slik er det å være landslagstrener i et lite land.

Den som er manager/trener for de 15–20 rikeste klubbene eller de fem-seks beste landslagene i verden, har alltid et stort utvalg av spillere som passer inn. Disse kan godt kalles verdensstjerner.

Lagerbäck og hans kolleger i mer middels lag har det ikke slik. De tar hva de har og kompenserer med organisering og system. Lagerbäck synes sikkert det er best slik, det har vært hans spesialitet å skape lag som har større slagkraft enn summen av de 11 spillerne.

Også Norge har spillere som hever seg over gjennomsnittet i laget – eksempler kan være Ødegaard, King, Berge – men Lagerbäck bygger ikke et lag for at disse skal blomstre. Helheten er viktigst. Slik er svensken blitt en suksessrik landslagstrener.

Ødegaards to roller

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Jeg har fulgt Martin Ødegaard og Vitesse i de siste TV-kampene. Nordmannen har preget det meste. Sjelden har jeg sett en spiller dominere en kamp så tydelig som Ødegaard i kvalkampen mot Groningen. Han sto for alt.

Slik vil han ikke være på landslaget, fordi han aldri vil få en rolle der resten av laget er tilpasset hans ferdigheter. Lagerbäck har hele tiden hatt problemer med å bruke Norges største talent, Ødegaard har feil kvaliteter. Nå ser det ut til at dette er et passert stadium.

Er det lov å bruke Lionel Messi som eksempel? GPS-målingene viser at han løper minst av alle Barcelona-spillerne, slik det alltid har vært. Ville han vært like avgjørende for laget sitt dersom han hadde måttet bruke like mange krefter i forsvarsspillet som de andre? Ville laget vunnet like mye, ville medspillerne ønsket seg det?

Må kompensere for få treninger

Uansett – forskjellen på et landslag og et klubblag og ikke minst forskjellen på trenerne gjør det vanskelig å overføre tankene til et norsk landslag der de aller fleste er på det nivået vi kan vente av et lag som er rangert rundt 50. plass i verden.

Et landslag må ha enkle linjer og velkjente prinsipper for å kompensere for manglende samtrening, og det skjønner spillerne. Derfor er antagelig Lagerbäck nå mest opptatt av å skape et anstendig forsvarsspill foran de kommende kampene. Det har overraskende nok vist seg vanskelig.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Så må alle delta i det, helt fra Joshua King og Tarik Elyounoussi setter press oppe i banen via arbeidsslitne midtbanespillere til forsvarskjemper som klarer å få opp konsentrasjonen og vinne duellene.

Norge vil aldri spille lekker fotball. Men effektivt kan det bli, og så får vi heller godta premissene.

Han vil løpe for Norge

Og fortsatt vil Martin Ødegaard kunne bruke deler av sitt talent – etter å ha gjort sin del av forsvarsjobben. Det kommer han til å gjøre, lojal som han er. Ingen Vitesse-spillere løp mer enn Ødegaard i de nevnte kvalkampene.

Så får vi som liker det lekre, håpe at Ødegaard og andre kommende begavelser i det norske laget få utfolde seg mer på egne premisser i en optimistisk fremtid.

Først må det vinnes endel kamper med metoder våre nåværende spillere kan håndtere.