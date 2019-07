Den flåsete innledningen på denne teksten har bakgrunn i reaksjonene forrige gang NRK mistet senderettigheter – til nordisk skisport.

Det var synd på NRK, det var synd på skisporten, det var synd på det norske folk.

Men to spørsmål ble ikke berørt i de mange sakene og artiklene om ulykken.

Hva kan NRK bruke de frigitte millionene og sendeflatene til? Er det i det hele tatt fornuftig at statskanalen vår skal bruke hundrevis av millioner på å kjøpe sportsrettigheter?

For NRK er sport bare en utgift, bare noe redusert av at de kan få lov til å få sponset sendingene. For kommersielle kanaler kan sport være en inntekt.

For seerne betyr det mindre enn vi later som, for billedproduksjonen er den samme og vi har hørt at det er flere enn staten som kan skaffe høyt kvalifiserte kommentatorer.

Idrettens seerkraft

Oppslutningen om sportshelgene på NRK viser idrettens kraft som passiviserende underholdning. Noen kritiske røster er blitt hørt.

Er det riktig av NRK å fylle begge sine hovedkanaler med idrett fra morgen til kveld, lørdag og søndag?

Noen syntes kanskje det grenset til hysteri da NRK sist vinter sendte direkte fra nummerutdelingen i alpint, innskytingen i skiskyting og puljeoppsettet i skisprint. Det koster lite ekstra, men tar plass fra annet stoff. Sikkert viktigere stoff også.

Her må det skytes inn at NRK gjennom årene har gjort en fremragende jobb for norsk idrett, som om det i seg selv skal være målet. Ambisjonene var ikke rare i de første tiårene, med da en konkurrent dukket opp, våknet NRK-sporten også.

Og det norske folk har fått sine største sportsopplevelser gjennom NRK.

Den glade barndom

Jeg har kanskje nevnt før at jeg ledet sporten i TV 2s barndom da vi sikret oss bortekampene til Norge foran fotball-VM 1994 og engelsk fotball fra 1995. Det ble en larm vi knapt hadde ventet oss.

Arne Scheie, det gode menneske fra Skedsmo, var dypt lei seg. NRK-ledelsen, ikke bare sportsreporterne, var i opprør.

Politikere ble mobilisert til å prøve å presse igjennom at store sportsrettigheter skulle gå på statens – altså folkets – kanal.

Prinsipielt var det ikke imponerende, heller ikke tatt i betraktning at TV 2 var kommet på markedet med konsesjon fra Stortinget.

TV 2 var også i posisjon til å ta håndballen, som NRK ikke var særlig interessert i.

Så forsvant vel den norske interessen for både håndball og engelsk fotball (slik det nå vil skje med skøyter og langrenn)?

Det er vel heller slik at interessen for norsk håndball og den engelske fotballen bare er blitt større.

Da er det kanskje ikke en katastrofe for ski og skøyter at sendingene kommer på andre kanaler.

NRK bør kunne riste av seg tungsinnet og se det som gledelig. Penger spart, sendetid frigitt, det må det kunne bli mye god TV av.