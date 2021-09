Det er lett å like «nye Norge»

OM FOTBALL: Det var ikke mot lille Gibraltar VM-slaget sto for tremålshelt Erling Braut Haaland og et jublende Norge. Det som venter i de neste kampene blir en helt annen øvelse.

Erling Braut Haaland jublet etter sitt 3–0-mål.

Norge-Gibraltar 5–1

ULLEVAAL: La oss ta det beste først: Norge under Ståle Solbakken blir bedre og bedre for hver kamp. Med energi, vilje og spilleglede kjørte Norge fullstendig over motstanderen i 90 minutter. Det er lett å like «nye Norge», det ser ut til å være et byggverk for fremtiden. Og tremålsscorer Erling Braut Haaland? Ingenting stopper 21-åringen om dagen.

Det som ikke var så bra: Det kunne vært timålsseier, men det ble bare fire plussmål mot ett av Europas svakeste landslag. I ytterste konsekvens kan det bli avgjørende når sluttabellen telles opp 16. november.

For det er nå slaget om et VM-sluttspill starter. Neste kamp i VM-kvalifiseringen er borte i Tyrkia fredag 8. oktober. Deretter venter Montenegro og Latvia hjemme, før det hele avgjøres mot Nederland i Rotterdam i midten av november.

Nederland slo Tyrkia 6–1 på hjemmebane og ga Norge en håndsrekning med å «ødelegge» tyrkernes målforskjell, om vi skal legge for mye vekt på det når fire kamper gjenstår.

Norge er likt med Nederland i poeng, men har betydelig svakere målforskjell. Det blir uansett tøft å kapre førsteplassen og direkte VM-plass, for nederlenderne virker veldig sterke.

Tyrkia ligger ett poeng bak Norge, med fire plussmål mindre. Det kan bli et fyrverkeri med alt på spill i kommende kamp mot Tyrkia i kokende Istanbul. Det blir noe helt annet enn Gibraltar hjemme på Ullevaal.

Alle mann til pumpene

Norge måtte ha mål, helst mange mål, for å sette seg i en god posisjon før VM-kvalifiseringsgruppe G avgjøres på senhøsten.

Det lyste energi, det lyste vilje, det lyste besluttsomhet. Ting vi ofte har savnet når Norges fotballflaggskip har vært i aksjon.

Det var alle mann til pumpene i det som ble et stormløp mot fotballdvergen fra Gibraltar.

Norge var gode og bevegelige, tidligere kritiserte Martin Ødegaard ville ha ballen og var hele tiden være fremoverrettet, mens spissene hele tiden luktet på den ene muligheten. Landslaget virker mer og mer samspilt for hver kamp.

Norge gjorde det nest viktigste: Skapte sjanser. Men bommet på det aller viktigste: Lage mål.

Før 10 minutter var spilt kunne Alexander Sørloth puttet på tre mål i sin landslagsstatistikk.

Men det ble litt for upresist i de avgjørende øyeblikkene.

Kristian Thorstvedt sendte Norge i 1–0-ledelse etter 22 minutter.

Nådeløse Haaland

Gibraltar er rangert som det 194. beste landslaget i verden. Det er ikke noe å være redd for.

Fotballamatørene fra Gibraltar har ikke samme treningshverdag som de norske. På et eller annet tidspunkt måtte kreftene ta slutt.

Det tok nøyaktig 22 minutter.

Birger Melings innlegg fra venstre fra presist og lavt, Kristian Thorstvedt i boksen var besluttsom.

1–0 Norge, frem med kuleramma!

Fire minutter senere økte Erling Braut Haaland med sitt landslagsmål nummer 10. Stikkeren fra Thorstvedt var nydelig, løpet og timingen av Haaland perfekt.

2–0. Game, set, match!

Syv minutter før pause økte samme mann til 3–0. Fenomenet fra Jæren var igjen nådeløs. Og det er godt, for det er jo Erling Braut Haaland vi skal leve etter oljen. Det føles i hvert fall sånn.

Nummer 23 og hans kamerater ville ha mer. Norge jaget, jaget og jaget.

Så falt de tilbake til gamle synder. Den første gangen Gibraltar var nær Norges mål, var det total beslutningsvegring i de bakre rekker.

Andreas Hanche-Olsen mistet først ballen, og da midtstopperen burde vunnet den tilbake i neste trekk feiget han ut. Reece Styche lobbet ballen over Norges iskalde keeper Ørjan Nyland.

Målet var flott, men sånne feil skal ikke skje i Norges bakre rekker uansett motstander. I hvert fall ikke hvis en vil til VM på målforskjell.

4–1: Etter mange misbrukte sjanser satt den endelig for Alexander Sørloth etter en times spill.

Sønner av Norge

Norge fortsatte sitt power play-spill etter hvilen.

Men nok en gang ble det litt for upresist foran mål, det var alltid en tå fra Gibraltar, samtidig som keeper Kylde Goldwin viste at 36 år ikke er alder å bekymre seg for.

Norge avsluttet fra alle mulige og umulige vinkler.

Men Alexander Sørloth, spissen med det største sjansene, ga seg ikke. Han skulle ha mål.

Og den fikk han rett før timen var spilt. Trønderen dro av en motspiller og banket ballen i mål. Det var definisjonen av besluttsomhet.

Norge hadde da tre målscorere i kampen: Thorstvedt, Haaland og Sørloth, sønner av Norge.

Pappaene Erik, Alf-Inge og Gøran var alle med i Norges VM-tropp i 1994, som på mange måter var starten på det norske 90-tallseventyret.

Det er jo å håpe at sønnene får oppleve noe lignende.

Gibraltar ble mer og mer møre, de hang ikke med i svingene, for dem handlet det kun om å begrense nederlaget.

Mens Norge fortsatte sjansesløseriet.

Og en føler nesten synd på innbytter Joshua King som bommet på store muligheter få minutter at han kom på banen.

Watford-spissen har ikke mye selvtillit foran mål om dagen.

Men det har Haaland, på overtid økte 21-åringen til 5–1, hans tredje mål for kampen.

Over til Tyrkia.