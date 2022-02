Tårer for en veterans mirakuløse triumf

OL-BLIKK: Det lå så mye i OL-gullet. En idrett som dyttet seg langt inn i fremtiden. En skøyteløpers kamp for å komme tilbake på isen etter en alvorlig ulykke.

Norge vant 3000 meter OL-lagtempoen med tiden 3.38,07. Med blått armbånd Sverre Lunde Pedersen, en brølende Peder Kongshaug i gult, og bakerst Hallgeir Engebråten.

15. feb. 2022 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

Vi nordmenn er jo et konservativt og litt sidrumpa folkeslag, spesielt innen idrett og især vintersport.

V-stil i hopp, skøyting på ski, fellesstarter, klappskøyter, you name it, vi har alltid vært litt skeptiske til det nye og ukjente.