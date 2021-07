Sommerens vakreste eventyr

OM FOTBALL: Danmark skal spille semifinale og det føles helt riktig etter tre surrealistiske EM-uker.

Thomas Delaney headet Danmark i ledelsen etter fem minutter. Foto: VALENTYN OGIRENKO, REUTERS

Nå nettopp

Tsjekkia-Danmark 1–2

Italia har vært det beste laget. Frankrike har hatt de største stjernene. England har hatt de fleste kampene.

Men Danmark har sørget for sommerens vakreste fotballeventyr.

Det var en stor seier at de reiste seg etter Christian Eriksens hjertestans. Det var også en stor seier at de avanserte fra gruppespillet.

Og etter det har de aldri sett seg tilbake. De filleristet Wales i den første utslagsrunden. De sendte Tsjekkia hjem etter kvartfinalen lørdag kveld.

Danmark er et yndig land, Danmark har et yndig fotballandslag.

Nå venter Wembley i semifinale onsdag kveld.

Og kanskje venter Wembley sent søndag kveld.

For nå kan alt skje. Det vi omtalte som en litt fjern drøm, at Danmark skulle gjenta EM-gullet fra 1992, er likevel ikke lenger så langt unna.

Danmark kan slå hvem som helst nå.

Kasper Dolberg sendte Danmark i 2–0-ledelse tre minutter før pause. Foto: Dan Mullan, AP

Pangstart i badstu

Alt preller tydeligvis av stolte og hardtkjempende danske fotballspillere.

Dramatikken rundt Christian Eriksen i åpningskampen gjorde dem bare sterkere.

To tap i de første gruppespillkampene hevet bare tenningsnivået.

31 utmattende varmegrader ved kampstart i Baku?

Nå nei, du. Det gjorde dem ingenting, Danmark kunne spilt i en badstu og likevel slått hvem som helst.

Om landslagssjef Kasper Hjulmand hadde bedt spillerne om å gå på vannet, hadde de sikkert gjort det også.

Det er rett og slett gøy å se Danmark i fotball-EM.

Før det var spilt fem minutter ledet de 1–0.

Midtbanemannen Thomas Delaney, han som nesten aldri scorer for landslaget, fikk stå helt alene på 10 meter etter et hjørnespark – et hjørnespark våre brødre aldri burde fått.

Men Delaneys heading var godt plassert nede ved hjørnet. 1–0 til Danmark og de hadde fått kampen akkurat i det sporet de ønsket.

Satset på kontringer

Nå kunne de satse på noe de liker veldig godt. Vente ut motstanderen, håpe på den riktige kontringen, og så hugge til igjen.

Det skal sies at Tsjekkia har et godt landslag. De var fullt på høyde med Danmark i en jevnspilt og morsom kamp.

De ble farligere og farligere. De nærmet seg mer og mer tidspunktet de måtte ta større sjanser, men de var ikke helt der enda.

Tsjekkia fikk slått innlegg, de var veldig farlige på dødballer, men de var aldri nærmere enn da keeper Kasper Schmeichel gjorde seg så stor han kunne og avverget Tomas Holes forsøk fra skrå vinkel.

Det hadde ikke vært veldig urettferdig om resultatavlen i Baku viste 1–1 etter første omgang.

Men den gjorde ikke det, for rett før pause vartet Danmark opp med sitt kanskje vakreste angrep i hele mesterskapet.

Med en nydelig pasning med utsiden av høyrefoten la svært gode Joakim Mæhle inn foran mål. Det var alle innleggs mor og far.

På bakre stolpe dukket Kasper Dolberg opp. Tomålshelten mot Wales i forrige kamp dundret til på direkten.

Praktfull fotball! 2–0 til Danmark. De hadde full kontroll både på kampen og semifinalebilletten etter en ny herlig omgang med fotball.

Patrik Schick reduserte for Tsjekkia fire minutter ut i den andre omgangen. Foto: DAN MULLAN, REUTERS

Schicks femte mål

Dette kunne de ikke tape. Eller?

Tsjekkia gikk ut i hundre i den andre omgangen, det fikk bære eller briste. Og fire minutter ut i omgangen noterte Patrik Schick seg for turneringens femte mål.

Fysisk sterke Tsjekkia var med i kampen igjen. Målet ga dem ny energi.

Hvordan ville Danmark reagere etter å ha fått en så heftig start?

Tempoet kostet i den kvelende varmen. Danmark hadde trøtte ben. Men om det var noen trøst, det hadde Tsjekkia også.

Etter noen heseblesende åpningsminutter av andre omgang, hadde Tsjekkia løpt fra seg. Danmark hadde ridd av den verste stormen.

Mot slutten av kampen hadde de store muligheter til å begrave all tvil.

Men 2–1-seier var mer enn nok.

Danmark skal spille EM-semifinale igjen, 29 år etter at de vant hele turneringen.