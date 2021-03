Da sprakk uskylden

KOMMENTAR: I ti dager har vi levd i det som virket som en beskyttet verden i Sør-Tyskland. Slik var det ikke.

Hektiske timer: Landslagstrener Eirik Myhr Nossum (til venstre) og tittelforsvarer Martin Johnsrud Sundby var på VM-arenaen for å forberede seg til 15-kilometeren da det meste handlet om korona i Oberstdorf. Foto: RICHARD SAGEN

3. mars 2021 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

OBERSTDORF: Annenhver dag er vi blitt testet. Svaret har vært det samme hver gang: Negativt.

Etter hvert som dagene har gått, er testingen blitt ren rutine. For meg, for de øvrige journalistene som er på plass i Oberstdorf og for utøverne og lederne.