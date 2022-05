OM FOTBALL: Historiens største norske fotballovergang er et faktum, men det er jo ingen grunn til at det skal stoppe der.

12. mai 2022 15:30 Sist oppdatert nå nettopp

Lederne i Bryne og Molde ante nok lite om hva som skulle komme da de i slutten av januar 2017 signerte papirene og tok hverandre i hendene.

En 16-åring fra nivå tre til nivå én i Norge.

Prislapp: «Noen hundre tusen kroner».

Kjærkomne penger for en liten klubb fra Jæren, men lommerusk for en på størrelse med Molde.

Begge visste at 16 år unge Erling Braut Håland var en fremtidsinvestering. Både Bryne og Molde skjønte at fotballspilleren med det store potensialet ville gi avkastning for dem begge på sikt.

Men at han fem år senere skulle bli milliardbutikk, den så de neppe komme.

For ingen nordmenn med vettet i behold gjorde det.

Fakta Erling Braut Haaland Født: 21. juli 2000 Klubb: Borussia Dortmund. Manchester City fra sommeren av. Tidligere klubber: Salzburg, Molde, Bryne. A-landskamper/mål: 17/15 Kamper for Dortmund/mål: 88/85. Meritter: Cupgull med Dortmund i 2021, to ligatitler og cupgull med Salzburg. Vis mer

Eventyr i perspektiv

Nå er han altså snart på plass i Manchester, som den nye stjernespilleren og nøkkelen i prosjektet som skal få Pep Guardiolas City-lag til å vinne pokalen de har lengtet sånn etter: Champions League-trofeet.

Det spekuleres vilt i hvor mye penger som er i omløp, både i overgangssum, lønn og agenthonorarer.

De færreste vet, men det er uansett snakk om skyhøye summer for Erling Braut Haaland i mai 2022 og han er den klart mest kostbare med norske pass noensinne.

Sånn sett er historiens største norske eventyrhistorie et faktum.

Så er spørsmålet hvordan vi vekter 21-åringens enorme suksess i ung alder opp mot tidligere og nåværende norske fotballstjerner på den øverste scenen.

Ole Gunnar Solskjær sikret Manchester United Champions League-trofeet og var en avgjørende og lojal hjelper i over 10 år for en av verdens største fotballklubber. For 20 år siden var United der City er i dag.

John Arne Riise vant Champions League med Liverpool og hadde Anfield som arbeidsplass i syv fine år.

John Carew satte sitt preg på La Liga, Serie A, Premier League og Ligue 1 i løpet av sine 12 år som utenlandsproff.

Og i nyere tid var det enormt da giganten over alle giganter, Real Madrid, presenterte Martin Ødegaard som sin spiller i januar 2015.

I antall seire, pokaler og fartstid er det fortsatt nordmenn som har større karrierer enn Haaland.

Men målt i penger, utvikling, eventyrfaktor, suksess på kort tid og innvirkning på et lag, troner Haaland øverst.

Erling Braut Haaland har scoret 85 mål på 88 kamper for Borussia Dortmund.

Fem år i City

En hel fotballverden var villig til å knuse sparegrisen for en lyslugget nordmann.

Han endte opp i Manchester City, der han skal være de neste fem årene.

Men hvorfor ikke Real Madrid – en klubb det virkelig er vrient å si nei til?

Historisk sett er det den mestvinnende klubben i Europa. Det er ingen som har satt sitt preg på fotballhistorien som den spanske giganten. Santiago Bernabéu er mystikken og magiens arena, det har vært tumleplassen for de største stjernene. Derfor også det glamorøse tilnavnet Galacticos.

Det er jo enhvers guttedrøm å spille i den spanske hovedstaden.

Han kan ende opp der til slutt. For Manchester er neppe endestasjonen for Haaland. Men Madrid kan fortsatt bli det, for jærbuen har noen overganger til i seg, han er tross alt bare 26 år når kontrakten med City løper ut.

De små stegene

For Team Haaland har hele karrieren vært tuftet på at det neste steget skal være det riktige.

Som det var da han tok nivåene i den yngre fotballen, på kretslaget, de aldersbestemte landslagene, eller da han spilte med eldre lagkamerater på Jæren.

Nivået fra Bryne til Molde var perfekt for utviklingen.

Det samme var overgangen fra Molde til RB Salzburg, og fra Salzburg til Borussia Dortmund.

Store overganger, men likevel myke overganger. Ikke for store steg om gangen.

Vi vet ikke hvordan Haaland har vurdert dette klubbyttet.

Det kan selvfølgelig handle litt om at pappa Alfie spilte tre år i Manchester City.

Selvfølgelig har verdens beste trener Pep Guardiola spilt en viktig rolle.

At han virkelig blir dyrket i en klubb som ikke har spiss, var nok med i vurderingen.

For ikke å glemme at Manchester City er en av verdens beste fotballklubber som fortsatt er under utvikling og jager klubbfotballens hellige gral, Champions League-trofeet.

Kanskje ligaen hadde noe å si?

Og hvilken rolle har Real Madrid-spiss Karim Benzemas fantastiske sesong spilt i klubbvalget? Eller Kylian Mbappés mulige overgang til Real Madrid?

City har mer bruk for en rendyrket spiss enn Champions League-finalistene fra Madrid.

Erling Braut Haalands definitive gjennombrudd var da han scoret to mål mot Paris Saint-Germain i Champions League i februar 2020.

Sportslig utvikling

Penger har selvfølgelig alltid mye å si, og det er naivt å tro at det ikke gjelder i denne overgangen også. Som det også ville gjort dersom Madrid ble neste destinasjon.

Men for en 21-åring, som potensielt kan dominere idretten de neste 15 årene, handler det også mye om sportslig utvikling.

Og riktig trinn på karrierestigen.

En fotballspiller på høyt internasjonalt nivå pleier normalt å ha tre-fire overganger i en lang karriere.

Det betyr at Haaland kanskje kan ha to til i seg.

Alt har en sammenheng med alt, også i fotball, og fremtiden avhenger av tre ting.

At han scorer mål og unngår skader. Og hvor mye penger som er i omløp til riktig tidspunkt.

Men de neste årene må han prestere på høyt nivå i Premier League, og den norske interessen for engelsk fotball blir neppe noe mindre etter denne overgangen.

For norsk fotball er det en såkalt fjær i hatten. Men det betyr strengt tatt ikke veldig mye, bortsett fra at det viser hvilke muligheter som finnes selv om de klimatiske forholdene ikke nødvendigvis er de beste.

Vil du det nok, klarer du det meste. Selv som nordmann.

Og så er det sikkert noen fotballedere som vil slå seg på brystet og si «se, hva vi har fått til!».

Men først og fremst handler dette om en ung jærbu med gode gener, riktige foreldre og et strålende miljø på Bryne.

De skal ta æren for dette eventyret.

