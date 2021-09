Idrettens umulige dilemma

Reglene er diskriminerende. Likevel kan de være nødvendige.

Christine Mboma er kommet inn i verdenstoppen som en sensasjon. Forrige uke vant hun Diamond League-finalen i Zürich, en av sesongens viktigste konkurranser.

17. sep. 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

For et par måneder siden var Christine Mboma 400-meterløper. Forrige uke vant 18-åringen Diamond League-finalen på en annen distanse. På 200-meteren i Zürich satte hun også verdensrekord for løpere under 20 år.

Mboma er det nye ansiktet på idrettens store dilemma. For hver triumf blir spørsmålene flere.