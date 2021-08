De stygge seirene er ofte de beste

OM FOTBALL: Ole Gunnar Solskjær jubilerte og satte rekord. Men vakkert var det ikke.

Ole Gunnar Solskjær jublet etter seieren mot Wolves.

29. aug. 2021 20:23 Sist oppdatert nå nettopp

Wolverhampton-Manchester United 0–1

De var periodevis rundspilt av et godt Wolverhampton-lag, men etter 90 minutter var det likevel Ole Gunnar Solskjærs Manchester United og deres supportere som jublende kunne forlate Molineux med tre poeng.

Det var en «ugly win», men det er ofte de stygge seirene som er de beste.

Og det er ofte de kampene du bikker i din favør, uten å ha fortjent noe som helst, som avgjør om det er en ny pokal i premieskapet når poengene legges sammen etter siste serierunde.

Hvor mange ganger vant ikke Sir Alex Fergusons Manchester United på overtid? Det var mange, og det ble også mange pokaler ut av det.

Manchester Uniteds supportere hadde med sen en pappfigur av Cristiano Ronaldo.

Nå venter legendens hjemkomst

Det er fryktelig tidlig, men med to seire og én uavgjort etter tre runder er Solskjærs United definitivt i rute.

At 1–0-seieren var nummer 28 på rad uten tap på bortebane, rekord i Premier League, er ikke veldig viktig i den store sammenhengen. Men rekorden er kjekk å ha.

Og det beste kan være i vente.

For i neste kamp er mannen alle snakket om i dagene før, under og etter Wolverhampton-Manchester United tilbake på Old Trafford.

United-supporterne hadde med seg en pappfigur av Cristiano Ronaldo til Molineux. Han var med dem på toget, på puben og tribunen.

Og i løpet av de 90 minutter runget «Viva Ronaldo» konstant.

Manchester United-Wolverhampton på Old Trafford klokken 16.00 lørdag 11. september blir en happening av de sjeldne.

Det blir en hjemkomst det kommer til å snakkes om veldig lenge i Manchester.

Mason Greenwood ble matchvinner for Manchester United.

Kanonade og vanvittig redning

Men det blir neppe snakket like mye om det Manchester United presterte mot Wolverhampton, noe det heller ikke er noen grunn til.

De var periodevis rundspilt av et energisk hjemmelag, det var en kanonade mot David de Gea i United-målet, og spesielt redningen midtveis i andre omgang var av det uvirkelige slaget.

Romain Saïss tvang frem en retur fra United-keeperen etter et hjørnespark. Han skulle bare prikke ballen i mål, men på uforklarlig vis fikk De Gea kastet ut venstre hånd og reddet.

Keeperen handlet på instinkt, det var kampens prestasjon, og den holdt Solskjærs lag inne i kampen.

Men frenetiske Adama Traoré og Wolverhampton hadde fortjent så mye bedre frem til da.

Greenwood med tre på rad

I stedet var det 19 år unge Mason Greenwood som ti minutter før slutt dro seg fri til høyre i feltet og plasserte ballen i mål.

En strålende avslutning fra tenåringen som har scoret i alle de tre første Premier League-kampene.

– Ikke vakkert, erkjente Solskjær i intervjuet med Sky Sports.

Han hadde helt rett i det.

Men hvordan seieren kom på havner aldri i historiebøkene. Der vil det stå Wolverhampton 0, Manchester United 1.

Og det er alt som betyr noe.

Nå er det tilbake til Old Trafford og hjemkomsten til CR7.