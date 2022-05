Symbolet på hva som er mulig

Historien om Erling Braut Haaland inspirerer. Men gigantovergangen har også en skyggeside.

Erling Braut Haaland ble jaktet av verdens største klubber.

21 minutter siden

Alt tyder på at Erling Braut Haaland er det nye trekkplasteret for verdens mest populære liga. I en sport som kan minne om brettspillet Monopol, var nordmannen tomten alle siklet på. Nå venter fotballverdenen bare på den formelle bekreftelsen på at Manchester City vant budrunden.

Avstanden kunne knapt blitt større til hvor han kommer fra. I dag er det verdt å dvele ved nettopp det.