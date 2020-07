«Han løftet norsk alpinsport over i elitesjiktet»

KOMMENTAR: Han var mye mer enn en engangsvinner, «Finken» Jagge. Likevel er det OL-gullet fra 1992 vi snakker om i dag. En av de største enkeltprestasjoner i norsk skisport.

Finn Christian Jagge smiler bredt etter å ha fått OL-gullet rundt halsen for slalåmseieren i Albertville i 1992. Morten Uglum

Der og da var Finn Christian Jagges OL-seier en sensasjon. Dette var ment å være Alberto Tombas gull. Den italienske glamourgutten forsto neppe mye av hvordan hans norske konkurrent klarte å ligge hele 1,58 sekunder foran etter første omgang.

Ja, det var sensasjonelt, for norsk alpinsport i 70- og 80-årene var ennå ikke modent for den slags triumfer. Derfor var det ikke mange av oss som våget å tro at ledelsen ville holde. Finken hadde bare vunnet ett eneste internasjonalt renn tidligere.

For Finken var det uvant å stå alene igjen, for Tomba var det dagligdags å beseire nærmeste konkurrent med halvannet sekund eller mer – på en god dag. De fleste dager var gode for Tomba.

«Finken» var ingen seiersmaskinen som rivalen Alberto Tomba, men han spilte en nøkkelrolle for det norske alpineventyret som satte fart på 1990-tallet. Tor Richardsen, NTB scanpix

Starten på noe større

Det holdt for Finken. Alberto Tomba var en av dem som hyllet ham mest oppriktig og som mest uttrykksfullt viste sin sorg da meldingen om konkurrentens død kom onsdag. Like gamle, harde konkurrenter gjennom flere år etter -92. Og selv om vår mann ikke fikk flere enn syv verdenscupseire totalt og Tomba flere enn han kunne regne sammen, var de alt det som gode konkurrenter kan være.

Da Finken avsluttet sin karriere ved å kjøre i smoking i siste renn i 2000, var glade Tomba den som koste seg mest av alle.

Men – seieren i Albertville 1992 var, som vi skrev i innledningen, noe mer enn en spesiell seier i et spesielt renn.

Det var triumfen som løftet norsk alpinsport over i det internasjonale elitesjiktet. Der er Norge ennå.

I siste aller siste renn kjørte «Finken» ned til mål i smoking. Lise Åserud, NTB scanpix

Erik Håker hadde slått an tonen i 70-årene (blant annet ved å falle i andre omgang etter å ha ledet storslalåm i OL 1972), og Atle Skårdal og Ole Kristian Furuseth i 80-årene. Nå sto det frem et kobbel unge løpere.

Furuseth var fortsatt med, Jagge var kommet til, Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus var bråvoksne og på stadig seiersjakt, Tom Stiansen (verdensmester i 1997) og Hans Petter Buraas (OL-gull 1998) var en del av den norske stormen.

Den stormen Jagge blåste i gang.

Han var eksempelet. Han trosset skader og motgang. Han var den ukuelige og alltid optimistiske. Han kjørte med ødelagte korsbånd uten å gi seg tid til operasjon, han var den tøffeste og blideste.

Han var også den som stilte opp utenom bakken når TV-kanalene trengte en kjendis til alle sine programvarianter. Mer høytidelig tok han seg ikke.

Finn Christian Jagge var også en stor idrettsprofil etter karrieren. I 2011 vant han den tredje utgaven av NRK-serien «Mesternes mester». Erlend Aas, NTB scanpix

Når alle ordene passer

Finn Christian Jagge etterlot seg ikke bare kone og to barn, han etterlot seg også en uslåelig rekke av superlativer og gode tanker.

Statsminister og kulturminister har som en plikt å hylle sports- og kulturpersonligheter som er falt fra. Godordene sitter løst, vi skal være glade for det.

Vi skal også være glade når superlativene som i dette tilfellet også passer med de karakteristikker som gis av alle dem som har vært sammen med «Finken», i bakken og i fritiden.

En gentleman uten like. Foregangsmannen.

