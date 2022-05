En fest med forpliktelser

OM FOTBALL: Aldri har det kokt like mye på norske tribuner som denne festdagen, men den enorme mobiliseringen forplikter også.

Det dirret på et fullsatt stadion da Vikings spillere takket for støtten etter 3–0-seieren over Jerv.

16. mai 2022 22:10 Sist oppdatert nå nettopp

3 oppturer og 3 nedturer. Se helt nederst i saken!

126.715 solgte billetter.

Utsolgt! Utsolgt! Utsolgt! Nesten utsolgt! Få billetter igjen!

En kunne høre det klirre i kassaapparatene fra Aspmyra i nord til Valle på Oslos østkant.

Aldri tidligere har norsk klubbfotball samlet så mange på fotballens festdag som mandag 16. mai 2022.

Og det er jo noe fint og symbolsk over at det skjer nettopp nå, i året der norsk klubbfotballs gudfar Nils Arne Eggen gikk bort.

Over 20.000 tilskuere møtte frem på Lerkendal 16. mai.

Eggens festdag

For 16. mai var Nils Arne Eggen, det.

Det var hans Rosenborg som ved en tilfeldighet fant opp norsk fotballs viktige festdag i 1981.

Snøen gjorde det krevende å arrangere fotballkamper på et Lerkendal uten varmekabler. Hjemmekampen mot Fredrikstad i april måtte utsettes, og 16. mai var eneste ledige dato.

Men likevel en dato det ikke var tradisjon for å arrangere fotballkamper, så Eggen og Rosenborg inviterte all russ i Trondheim til kampen.

Det ble en kjempesuksess, for det var ikke bare russen som ville til Lerkendal, over 17.000 kom for å se Rosenborg slå Fredrikstad 4–2.

Resten av norsk fotball så dette, og 16. mai ble etter hvert eliteserieklubbens viktigste dag.

Hvert år fylte Rosenborg Lerkendal, og nesten hvert år kunne Eggen juble for seier dagen før dagen foran fullsatte tribuner.

41 år etter tilfeldighetenes festdag, kokte det mer enn noensinne på norske arenaer.

Og kanskje aller mest på Lerkendal, der over 20.000 så Kjetil Rekdals Rosenborg rundspille Sandefjord. Som om det skulle vært i Eggens velmaktsdager.

Som vanlig skapte Kanarifansen mye trøkk da Lillestrøm vant hjemme 16. mai.

Stort potensial

Vi har jo sett TV-bildene fra kamper med glisne tribuner, det har nærmest gått sport i å snakke ned produktet i sosiale medier, men ryktene om norsk klubbfotballs tribunedød er betydelig overdrevne.

16. mai viste at det er et stort potensial der ute.

Nå handler det om å utnytte det.

For det er lett å være god på fest, og ikke fullt så gode i hverdagene.

Den fantastiske atmosfæren rundt årets 16. mai-runde forplikter for alle involverte også i de andre kampene denne sesongen.

1: Kunden har alltid rett, og i denne sammenhengen er tribunegjengerne kunden. Det handler om å tilby et produkt som får folk til å komme tilbake, og denne gangen grep de store lagene Rosenborg, Viking, Lillestrøm og Brann (1. divisjon) virkelig sjansen.

2: Et sesongkort forplikter også for tribunegjengerne. Vi har hørt historier om «supportere» som har kjøpt sesongkort i tilfelle favorittlaget skulle spille seg til cupfinale og det ble rift om Ullevaal-billetter. Vi hører også om mange som prioriterer sitt engelske favorittlag på TV foran sitt lokale favorittlag på et glissent stadion.

Det er opp til hver enkelt å velge, men derfor bør også klubbene utnytte sånne dager.

Over 2000 tilreisende fra Hamar jublet da Jonas Enkerud sendte HamKam i ledelsen mot Vålerenga i Oslo.

Vålerenga skuffet igjen

Det ble nok skapt gode opplevelser og samhold i Trondheim, Lillestrøm, Stavanger og Bergen, og trolig blir det lettere å lokke folk i de nevnte byer ved neste anledning.

Men det var ikke alle lag som grep sjansen på samme måte.

Åtte eliteseriekamper ble spilt mandag kveld, kun tre av dem endte med hjemmeseier, mens målforskjellen var 9–11 i favør bortelagene.

Ett av de lagene som skuffet var Vålerenga, som har en eventyrlig evne til å svikte de fremmøte når de først byr opp til fest.

Klubbens stadion har kun vært fullsatt én gang, under åpningen høsten 2017. Mot HamKam var det over 14.000 på tribunene, det kokte utenfor stadion i timene før kampstart, og Klanen var enestående i oppbyggingen til kamp.

Men laget holdt ikke sine forpliktelser, 1–1 hjemme mot Hamar-laget er for dårlig, og med det gjør Vålerenga det mye verre for seg selv igjen.

Neste hjemmekamp er mot Rosenborg om snaut to uker.

En bedre kamp mot HamKam ville nok lokket et par tusen ekstra til tungvektsmøtet med Rosenborg.

3 oppturer

Åråsen: Fire hjemmekamper, 12 poeng og null baklengs for Lillestrøm. Hjemmebanen Åråsen er virkelig blitt et fort for det eneste laget som ikke har tapt i 2022. Bra trøkk på LSKs intime stadion.

Kjetil Rekdal: Var skamfull og flau etter 0–3-tap forrige helg. Men Rekdal og Rosenborg svarte med festfotball og 3–0-seier foran over 20.000 på Lerkendal. Søndag skal Rekdal tilbake til Hamar.

Jostein Grindhaug: Tapte de fem første, men Haugesund-treneren mistet ikke hodet av den grunn. Har vunnet de to siste, og 4–0 borte mot Odd var svært overbevisende.

3 nedturer

Bodø/Glimt: Berget uavgjort hjemme på overtid mot «naboen» Tromsø, men inntrykket er likevel et mesterlag som ikke ligner seg selv. Rytmen er borte og relasjonene sitter ikke som i 2020 og 2021.

Vålerenga: Den best besøkte hjemmekampen på flere år, men igjen sviktet Dag-Eilev Fagermos lag. Tre seire, én uavgjort og tre tap betyr stø kurs mot en ny syvendeplass. Det er umulig å bli klok på Vålerenga.

Kristiansund: Har pekt nese til forhåndstipsene i fem år. 7, 5, 6, 5 og 6 var plasseringene etter opprykket. Blytung start for Christian Michelsens menn i år med ett poeng på 18 mulige. 0–3 hjemme mot Godset klart bunnpunkt.