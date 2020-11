Noe av det viktigste han har gjort

KOMMENTAR: Didrik Tønseth har gått langt bedre løp på Beitostølen, men akkurat i dag var femteplass gull verdt.

Kan puste lettet ut: Didrik Tønseth har hatt store problemer det siste året. Lørdag ble det femteplass på Beitostølen. RICHARD SAGEN

21. nov. 2020 13:41 Sist oppdatert nå nettopp

BEITOSTØLEN: Det er sjelden et åpningsrenn har hatt like stor betydning. Lørdagens 15-kilometer var en av svært få muligheter de norske langrennsløperne har for å bevise hva de kan, sælig de som ikke får slippe til i verdenscupen.

Rennet var en av tre sjanser for å overbevise landslagsledelsen, som har to ledige plasser på herresiden før neste helgs verdenscupåpning i Ruka. Den første kom på sprinten fredag og den siste er søndagens 15-kilometer skøyting.