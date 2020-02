Kampen mellom de to tungvekterne i trøndersk næringsliv, Ivar Koteng og Ståle Gjersvold, er heftig nok. Vervet som styreleder i Rosenborg er et av de aller mest prestisjefylte i vår landsdel. Det i seg selv er verdt å kjempe for.

Bakteppet gjør det enda mer interessant.