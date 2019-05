Veteranen som nektet å la seg avskrive

Det kreves mye moral internt i et lag for å holde troen når nedtur avløser nedtur, slik tilfellet har vært i Tromsø Idrettslag denne våren. Dermed blir følelsen av eufori og lettelse ekstremt stor for både spillere, trenere og supportere etter en seier som den TIL opplevde søndag kveld.

Da dommer Trond Ivar Døvle blåste av for siste gang, sto det 2–1 i TILs favør, ikke akkurat dagligdags kost når vi vet at «Gutan» hadde tatt null poeng på de siste syv hjemmekampene. Men desto deiligere foran et publikum som hørtes ut som det dobbelte av de 2.779 som var registrert inn.

For når TIL slår serielederen på Alfheim etter fem strake tap, er det mange skjebner og historier som kan fortelles. Kaptein Kent-Are Antonsen er en av dem. Den lokale kraftpluggen som aller helst vil spille på midtbanen, har tatt rollen som forsvarssjef i fraværet av Simen Wangberg. Og måten han styrte butikken på i 90 minutter var forbilledlig.

Helt bakerst hadde Gudmund Broks Kongshavn noen sensasjonelle redninger, inkludert på et avgjørende straffespark. En tidligere skadeplaget bergenser som har vært igjennom utrolig mye for å komme dit han er i dag. Hvis Kongshavn en dag skal lage en video over de beste redningene fra karrieren sin, kan han enkelt finne noen eksemplarer i denne kampen.

Men spilleren som imponerte meg mest er den som har vært lengst i klubben. De siste ukene har TIL slitt med store skadeproblemer. Det har åpnet for en rekke talenter, men også for veteranen som er den med desidert mest sammenhengende fartstid på Alfheim. Magnus Andersen fyller 33 år tirsdag denne uka, og kunne neppe ha bedt om en bedre bursdagsgave.

Historien om Magnus Andersens karriere fra 2011 til dags dato i TIL kan deles i to. Fra 2011 til 2016 var finnmarkingen en sentral brikke. Han startet så godt som hver eneste kamp, og ble gjennom sine prestasjoner en populær profil i TIL-laget. Toppscorer i europacupen gjennom alle tider for «Gutan», og vingen som «alltid» scoret mot RBK. Så høyt aktet var Andersen at sportssjef Svein-Morten Johansen i 2016 ga Andersen en langtidskontrakt ut 2020.

Men våren 2017 skjedde det noe. Andersen havnet mer og mer og på benken i laget som den gang ble trent av Bård Flovik. Da sistnevnte forsvant ut i juni samme år, kom nåværende trener Simo Valakari inn. Og Valakari har for det meste valgt andre løsninger enn Andersen. 2018 endte med fem seriekamper fra start og fire som innbytter.

Ikke akkurat gunstig for den, i TIL-standard, godt gasjerte spilleren. Faktisk var Andersen kun på banen én gang før 15 serierunde i fjor, og fikk ikke starte før den 17. Det skjedde også en rekke ganger at Andersen ikke engang var i troppen til kampene, noe som har vært tilfelle også i år. I denne spalten skrev jeg i juni 2018 at TIL måtte sørge for at Andersen fikk en verdig avskjed, siden det den gang så ut som at spilletid var milevis unna.

Langt unna laget har Andersen likevel ikke mistet trua. Samtidig som Andersen selv har gjentatt at han står på hver dag, har Valakari uttalt at han har tiltro til Andersen om at han kan gjøre en jobb der det er nødvendig.

Det siste har virkelig slått til i vår. Andersen startet søndag sin fjerde strake eliteseriekamp, noe som ikke har skjedd siden høsten 2016. Denne rekka med kamper skjer bare få uker etter at TIL var i dialog med TUIL om et mulig utlån av spilleren. Og i vinter fikk Andersen et tilbud fra TIL som de fleste ville anse som urimelig.

En presset TIL-ledelse måtte ta grep for å komme i mål med økonomien. Et forslag gikk på at Andersen skulle forlenge sin nåværende avtale med ett år – altså ut 2021. Haken for Andersens del var at klubben ønsket at han skulle fordele sin gjenstående lønn over tre år i stedet for to. Altså egentlig spille gratis i 2021. Etter det iTromsø er kjent med takket Andersen umiddelbart nei til forslaget, og de fleste kan vel forstå det valget.

Dette bakteppet gir hendelsene som skjedde søndag kveld på Alfheim mellom 18.00 og 18.01 en ekstra dimensjon. 12 trekk og 35 sekunder etter at Robert Taylor tok avsparket satte Andersen kontrollerte ballen i nettet på hel volley, og sendte dermed TIL i ledelsen mot Molde. Ønsker du innblikk i ekte idrettsglede, er det bare å studere videobildene av både Andersen og lagkameratene i fri dressur i sekundene etter målet.

Som klisjeen sier preget dette målet resten av kampen. Frykten lå selvsagt der for at Molde skulle komme tilbake. TIL hadde, tross alt, ledet de tre foregående kampene, og tapt samtlige.

Likevel var det noe mer nøye og bestemt over hva TIL foretok seg før pause. Mer aggressive da ballen ble tapt, og med evne til å komme først på ballen når den ble spilt opp fra forsvarsleddet. I minuttene etter hvilen, før Mikael Norø Ingebrigtsen fikk rødt kort, spilte TIL også mer direkte enn tidligere.

Hvordan TIL klarte å holde ut i 35 minutter med en mann mindre på banen er også noe som forteller om et lag som nekter å legge seg ned å dø. Om denne sterke prestasjonen bare gir midlertidig glede, eller virkelig er vendepunktet klubben har ventet på, vil de neste månedene gi svar på.

For Magnus Andersen er følelsen av å igjen være god nok til å prestere i Eliteserien uansett ubetalelig.