«Nå må Solskjær ta de tøffe avgjørelsene»

ANALYSE: Ligasesongen er over, men for Ole Gunnar Solskjær er tiden knapp. Dette er valgene han må ta om Manchester United skal ta nye steg, skriver Lars Tjærnås.

Å kvalifisere seg til Champions League for en så stor klubb som Manchester United, var nesten like mye et virkemiddel som et mål i seg selv. Men det var et helt nødvendig virkemiddel.