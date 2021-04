Kongen og knekten

KOMMENTAR: Ute på Aspmyra får de stille med 11 mann hver på søndag. Når det gjelder alt annet, er skillet i forutsetningene mellom TIL-sjef Gaute Helstrup og Glimt-trener Kjetil Knutsen lattervekkende store.

Sist helg skulle TIL spille en internkamp på Alfheim. Spillerne hadde fått beskjed, lagene var tatt ut og dommere booket inn. Men natta før kampen snødde det voldsomt, og det ga seg ikke heller ut på formiddagen. Alle måtte derfor hjem igjen, og heller komme tilbake dagen etterpå.

Selv satt jeg oppe på Alfheims pressetribune da spillerne gikk ut på banen mandag, ikledd drakter for å skape en slags kamplignende følelse, ettersom det i flere måneder har vært forbudt å spille treningskamper mot andre lag i Norge.

Dommeren blåste i fløyta og det antatt beste laget førte selvsagt an. Nykommer Tomas Totland var frisk på høyresiden. Både mål og målgivende pasning fikk han registrert ganske tidlig. Men det var bare én hake. For at TIL skulle få kabalen til å gå opp med strenge koronaregler hengende over seg, måtte den ukjente reservemålvakten Mats Trige ta rollen som venstreback på det andre laget. Sporty gjort av han, men likevel betegnende for TILs situasjon.

Søndag er ventetiden på å få spille treningskamper endelig over. Da setter TIL seg på charterflyet til Bodø, går av flyet, gjennom flyplassen, inn i en buss og kjører de to minuttene til Aspmyra stadion der Bodø/Glimt venter.

Til møte med en helt annen verden. På utsiden ser mye likt ut mellom TIL og Glimt. Begge lagene har sponsorer, drakter, fotballsko, spillere, trenerteam, støtteapparat og engasjerte supportere.

Men der TIL har slitt seg gjennom vinteren i snart tre måneder uten de avgjørende referansene treningskamper gir, har Glimt vært på trenings og kamp-leir i Spania i 39 dager. Lite innsiktsfulle uttrykk som «Syden-turister» er brukt for å karakterisere den omstridte 3,5-millionersturen Glimt tok.

Det er så enkelt å moralisere over at Glimt valgte å reise, og kaste seg utpå sosiale medier for å fordømme dem i alvorlige ordelag. Men verken NFF eller NTF protesterte, og ga dermed en stilltiende aksept for at reisen var å anse som nødvendig, samtidig som toppidrettsutøvere i både internasjonal fotball og andre idretter har reist Europa rundt i hele vinter.

I spanske Marbella fikk laget trent på naturgress flere ganger om dagen, og spilt fem kamper mot variabel motstand. I tillegg var flere av spillerne på landslagsopphold underveis, og kom tilbake til Glimt-leiren med referanser fra europeisk toppfotball.

Alt dette handler bare om forskjellen i vinter, som TIL må forsøke å jevne ut som best de kan i løpet av de tre treningskampene de skal ha før turen nok en gang går tilbake til Bodø i serieåpningen 9. mai.

Men se for deg at TIL hadde hatt nøyaktig samme forutsetninger som Glimt i vinter. Forskjellen på de to lagene, som vant hver sin divisjon i 2020, hadde likevel vært enorm på papiret.

TIL møter nå en klubb som for inntil 2,5 år siden var lillebror i landsdelen, men som har distansert TIL og alle andre i norsk fotball. De er ikke lenger bare en kontringsgjeng, men også like god når de spiller mot lag som parkerer bussen inne på egen halvdel.

Glimt har også solgt spillere fort cirka 100 millioner bare det siste drøye året. Der TIL på sin side har hatt nok med å få kronene til å gå rundt, og gjør at de for eksempel fredag fikk nei på et bud på cirka 400.000 kroner på Groruds Martin Høyland. Noen hundre tusen kroner ekstra kunne potensielt sikret denne avtalen. En problematikk Glimt neppe ville hatt.

Undertegnende satt bak de slitne glassvinduene på Aspmyras presselosje da TIL i slutten av september 2019 tapte 0-4. Bare drøye minuttet var spilt da Glimt tok ledelsen, og hadde det ikke vært for at nåværende Dinamo Bucuresti-keeper Gudmund Broks Kongshavn stod i TIL-målet, ville resultatet trolig vært 8-0.

Lite visste verken vi eller Glimt om at dette skulle bli hverdagskost i 2020. Åtte ganger scoret Glimt fem mål eller flere på Aspmyra i 2020. De sportslige tallene er like spinnville som de økonomiske. Skulle TIL overraske mot Glimt i løpet av sesongen ville dette bakteppet bare gjøre noe slikt ekstra festlig.

For Gaute Helstrup vil kampen bli en slags umiddelbar realitetssjekk for hvor laget hans egentlig står. I Tromsø kan han ikke leve lenge på hva han gjorde i 1.-divisjon. Her er det den nært forestående Eliteserien som gjelder, og det er hva han gjør der han vil bli målt på.

Ser du kampen med Tromsø-blikk vil du ta med deg enhver positiv involvering de kamprustne «Gutan» har. For på den måten å ha noe å bygge videre på. Det kan trenges hvis mye går galt i de 90 minuttene.

De rolige ukene utenfor rampelyset som TIL relativt sett har hatt i vinter er over på søndag. Heldigvis for alle involverte.