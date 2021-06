England-sjefen har et oppdrag som ikke bare handler om fotball

OM FOTBALL: I et praktfull fotball-EM er det mange lysende stjerner. En av de største og beste er Gareth Southgate (50).

England-sjef Gareth Southgate fikk sin revansj etter straffebommen mot nettopp Tyskland i EM-semifinalen for 25 år siden. Foto: FRANK AUGSTEIN, REUTERS

30. juni 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

England-Tyskland 2–0

Han kunne snakket om seg selv, om den tunge ryggsekken som har plaget ham etter straffebommen for 25 år siden, om det tyske spøkelset som ble jaget bort en gang for alle.

Men Englands 50 år gamle landslagssjef gjorde ikke det. Han kunne uansett ikke endre det som skjedde i 1996.

Southgate snakket heller om hvor stor betydning Englands 2–0-seier over Tyskland hadde for alle andre rundt seg.

– Å vite at du har gitt millioner av mennesker glede på denne måten, etter det året vi har hatt, er veldig spesielt, var noe av det første Southgate sa etter å ha sett Wembley ta helt av da England slo erkerivalen.

Det er ganske fint å se en ydmyk landslagssjef gå bort til motstander Joachim Löw og gi ham en varm klem, takke for kampen, og ikke være i nærheten av å hovere etter å ha gitt Englands erkerival juling etter 55 år med smerte.

Det er ikke noen fakter ved Southgate. Han er den normale blant alle de unormale fotballtrenerne. Han er den sindige.

Gareth Southgate ga Tysklands landslagssjef Joachim Löw en varm klem etter kampen på Wembley. Foto: Andy Rain, EPA

Brexit og koronapandemien

Det er også ganske fint å høre en landslagssjef prate om andre ting enn presspill, duellstyrke og skrudde frispark. Gareth Southgate opptrer som en statsmann, han er sitt samfunnsansvar bevisst, og for 50-åringen handler EM om flere oppdrag enn det å ta pokalen hjem.

Brexit har ført til splittelser i ikke fullt så forente Storbritannia. Southgate mener fotballen og landslaget kan være forsonende og samlende.

128.000 fikk aldri oppleve fotball-EM på grunn av koronapandemien. Southgate vet at de sørgende ikke får sine kjære tilbake. Men han håper at landslaget i EM kan gi trøst, en kjærkommen opptur, en pause fra det vonde svært mange har opplevd de siste 16 månedene.

Alt dette var han veldig tydelig på ved inngangen til mesterskapet.

Nå er Southgate på god vei med å spre kjærkommen glede i svært fotballglade England. 2–0-seieren over Tyskland i EMs åttendedelsfinale var en katalysator for det, etter en litt grå start – der det spesielt den første uken var vanskelig å finne fotballfeberen, som er ganske naturlig under nasjonens omstendigheter den siste tiden.

Vil tilbake til Wembley

Nå venter EM-kvartfinale mot Ukraina i Roma lørdag.

Med seier der er England tilbake på Wembley for semifinale, og kanskje etter hvert finale.

Men de er ikke der enda. Det er 90 minutter som skal spilles. Det er enda et lag som skal slås, og med så mange jevne lag med så mye kvalitet er det en solid jobb som skal gjøres også i den evige stad.

Om England kommer seg til finaleuken på Wembley, kommer London til å ta fyr i ren begeistring for landslaget.

Ellers?

Fotball-EM er i utgangspunktet en praktfull oppfinnelse.

Men mesterskapet har aldri hatt bedre kvalitet enn i år. Gigantene faller som fluer, stjernene må reise hjem før kvartfinalene, de antatt mindre nasjonene nekter å gi seg.

Gamle myter viser seg ikke å være sanne likevel. Som at Tyskland alltid vinner til slutt.

Og at England alltid taper en utslagskamp mot Tyskland.

De største ute før kvartfinalene

På tre dager forsvant Portugal, Frankrike og Tyskland, alle kandidater til å vinne turneringen, ut før kvartfinalene.

Det er litt synd å se idrettens største navn reise tidlig, men det er også veldig fint å se nasjoner som Danmark og Sveits avansere.

For England-sjef Gareth Southgate handler det nå om at hans spillere får restituert riktig, at han plukker ut et balansert lag, at de 11 han sender ut mot Ukraina på Stadio Olimpico har riktig tenningsnivå.

Det er ikke langt igjen nå. Hans 2021-gutter kan rette opp det 1996-utgaven av ham selv ikke klarte: Vinne EM-gull på Wembley.

Og hvem vet hva som skjer da. Kanskje han havner på sokkel ved siden av Bobby Moore utenfor Wembleys hovedinngang?

Én ting er i hvert fall sikkert. Gareth Southgate kommer til å dele gleden med svært mange.