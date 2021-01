Jeg tror tre klubber kan vinne Premier League. Manchester United er én av dem.

ANALYSE: Julemaratonen er snart over, og vi er snart halvveis i Premier Leagues annerledessesong. Én ting er likevel normalt: De to sterkeste klubbene gjennom historien er de to øverste på tabellen.

Ole Gunnar Solskjær i passiar med Aston Villas Jack Grealish etter 2–1-seier 1. januar. Carl Recine / Pool Reuters

Kort om saken:

Manchester United ligger på annenplass bak Liverpool i Premier League.

Ole Gunnar Solskjærs lag har ikke tapt i serien siden 1. november.

City, Chelsea og Tottenham har også trøblet.

At Liverpool skulle kjempe i toppen også denne sesongen, følger manus. Den suverene vinneren fra forrige sesong har ikke vært suverene denne høsten. I fjor avga de poeng i bare seks av 38 kamper. Nå har de gått av banen i syv av 16 uten å vinne.

Jürgen Klopps mannskap har slitt med skader, flest og verst i bakre ledd. Fraværet av Virgil van Dijk er mye av grunnen til at motstanderne slipper enklere gjennom de helrødes forsvarsverk. 0,84 baklengs i snitt er blitt til 1,17 pr. kamp før mandagens Southampton-kamp. Likevel holder det til å toppe tabellen.

Men de pustes tungt i nakken en motstander som gir vonde minner fra forrige storhetstid.

Liverpool løftet trofeet i sommer. Men det var bråstopp etter at de hadde vunnet ligaen seks av ni sesonger på 1980-tallet. Da overtok Manchester United og Sir Alex Ferguson tronen. Nå styrer en norsk manager mot en ny storhetstid for den mektige klubben.