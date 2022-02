Danser etter diktatorens pipe

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Åpningsseremonien føltes som et nederlag.

Åpningsseremonien er OLs store utstillingsvindu. Fredag vendte det tilbake til «Fugleredet» i Beijing.

Mens jeg ser myndighetenes propagandashow i det prangende «Fugleredet» i Beijing, glir tankene mot mannen som var med på å lage stadionet.

Kunstneren som innså at forrige OL ikke var mer enn et skuespill der farlige strømninger herjet bak fasaden. Han begynte å stille kritiske spørsmål, etter hvert litt for mange, og nå lever han i eksil i Europa.