Straffen må svi i alle ledd

Vinícius Júnior sto over onsdagens kamp med skade, men fikk massiv støtte fra tribuneplass. Real Madrid-spillerne ankom banen med navnet hans på t-skjortene.

Tilskuerne. Lagene. TV-selskapene. Rasismen bekjempes ikke før alle kjenner smerten.

26.05.2023 06:45

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Kristusstatuen rager 748 meter over bakken i Rio de Janeiro. Hver kveld lyser den opp. Men mandag denne uken var den mørklagt. Årsaken var en rasismeskandale i spansk fotball.

Episoden har fått et etterspill så heftig at noen tør å spå et vendepunkt. Er det grunn til å tro at det skal bli annerledes denne gangen? Er det endelige rasismeoppgjøret i fotballen kommet? Da kan ikke fotballen reagere som den alltid gjør.