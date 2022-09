Cupen tilhører ikke de store

Skrote cupen? Det er ideen som bør skrotes.

Det var mange tomme seter da Molde og Bodø/Glimt møttes til cupfinale i mai i år. Ola Brynhildsen kunne feire etter Moldes seier.

8 minutter siden

Cupen skal være en feiring av norsk fotball. Nå ligger den med brukket rygg.

Men skaden leges ikke ved å hoppe over en utgave for å gjøre livet litt enklere for Europa-jagende klubber.