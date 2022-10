Egenskapene som gjør Ødegaard så viktig for Arsenal

Tenker du at Erling Braut Haaland og Manchester City har hatt en god sesongstart? Nå skal Bodø/Glimt møte et lag som har gjort det enda bedre.

Nå spiller han sin aller beste og mest modne fotball i karrieren, mener Lars Tjærnås.

For nesten nøyaktig et år siden var stemningen rundt Arsenal nedtrykt. Sesongstarten hadde vært elendig, poengene uteble, og manager Mikel Arteta var ingen populær mann hos store deler av supporterne. Dette var klubben som Arsène Wenger gjenreiste til å bli en stormakt. Nå fryktet flere at storhetstiden var tapte minner og lite annet.

Nå er nesten alt forandret. Arsenal topper Premier League, ett poeng foran Manchester City. Kun de lyseblå har scoret flere ganger, og bare Everton har sluppet inn færre mål.