Ta fra dem juleferien

Tour de Ski har mistet noe av glansen, og det hjelper ikke skisporten at utøverne har lang juleferie.

Johannes Høsflot Klæbo, Federico Pellegrino og Lucas Chanavat etter sprinten i Davos for to uker siden.

12 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Husker du hvem som vant Tour de Ski i fjor?

Eller året før? Eller året før det igjen?

Før utgave 17 av Tour de Ski er det etterlatte inntrykket at den tidligere så spektakulære konkurransen ikke er så spektakulær lenger.

Der det tidligere var drama rundt hver eneste sving, har de siste vintrene minnet mer og mer om et pliktløp.

Stort frafall

Der det tidligere var stort spenn i etappene, med fin variasjon mellom kort og langt, er det blitt mer og mer forutsigbart.

Der det tidligere lå tung prestisje blant verdens beste langrennsløpere i å være først på toppen av slalåmbakken Alpe Cermis, er det flere og flere som faller av underveis.

Det er blitt lettere og lettere å melde avbud før Tour de Ski starter, fordi det kommer viktigere konkurranser i OL og VM senere på vinteren.

Og frafallet underveis er illevarslende.

I fjor var det 111 herrer som startet Touren, bare 56 fullførte. I fjor var det 86 damer som startet, bare 46 fullførte.

Halvparten valgte altså å stå av fjorårets Tour de Ski, mange for å spare krefter til OL. Det gjør noe med statusen til hele produktet.

Johannes Høsflot Klæbo vant fjorårets Tour de Ski.

Klimaproblemer

Langrennssporten har nok av utfordringer som det er, der snømangel og klimaproblemene er de klart alvorligste.

Blant annet er løypene i den andre etappen av årets Tour forkortet og gjort om fra jaktstart til fellesstart.

Reddes det som reddes kan, men en skal ikke forvente at langrennsløpere løser klimakrisen.

Utøverne kan derimot være med på å redde egen sport ved å stille opp når det faktisk er mulig å arrangere skirenn.

De sier at Tour de Ski betyr mye, men gjør det virkelig det når så mange velger ikke å fullføre?

Er det ikke lenger mulig å kombinere Tour de Ski med et VM eller OL?

Tour de Ski handler mer og mer om gjennomkjøring i stedet for gjennomføring.

Men utøverne i en sport som kjemper for sin internasjonale eksistens, har et ansvar for å bevare det som har vært bra.

For Tour de Ski har vært et kjempebra konsept. Skyhøyt drama, profilerte utøvere i kamp mot hverandre, og i mange år måtte skinasjonen Norge kjempe for å bryte en forbannelse: Først i den åttende utgaven ble det norsk seier (Therese Johaug i 2014).

Utøverne slå strødd i målområdet under avslutningen på fjorårets Tour de Ski.

Må starte tidligere

Dessverre har noe av magien forsvunnet de siste årene. Det er dumt, for kampen om oppmerksomheten har hardnet til.

Det handler i enda større grad om å være synlig når det er mulig å være synlig. Blant annet er det å starte Tour de Ski på nyttårsaften misbruk av muligheten for god TV-eksponering, det er for sent.

Forslag: Ta fra langrennsløperne juleferien. La dem være synlige når seerne har god tid på dagtid til å følge TV-konkurransene, altså i romjulen.

Start med en sprint eller prolog i en storby som for eksempel München første eller andre juledag. Gjerne et flomlysrenn på Olympiastadion i München, et sted de fleste av aktørene uansett må passere på vei til Oberstdorf, Val Müstair eller Val di Fiemme.

Et eller annet sted i Alpene må det også finnes nok snø til et langløp på over 3 mil, en konkurranse som kan riste litt i sammenlagtlistene midtveis i Touren.

Og hvorfor ikke avslutte Tour de Ski 6. januar når Mellom-Europa feirer 13. dag jul og har offisiell fridag?

Hoppuka har siste renn samme ettermiddag. Men de kjemper ikke om de samme tilskuerne, og langrenn kan ha sin avslutning noen timer tidligere. Perfekt for TV-seerne, i hvert fall.

Slitsomt? Ja, men da vil det være rom for åtte konkurranser, tre–fire hviledager og bedre TV-eksponering.

For langrenn vil det være enda mer slitsomt om folk ikke bryr seg.

PS: Svar på spørsmålet som ble stilt i starten av saken: Natalja Neprjajeva og Johannes Høsflot Klæbo vant fjorårets Tour.