En av toppkandidatene til norsk landslagsjobb bor i Tromsø: Kristian (37) kan bli Johaugs neste trener

Jobben er ledig etter at Geir Endre Rogn tidligere i vår ga beskjed om at han ikke fortsetter. Skiforbundet har lyst ut stillingen over to år, med søknadsfrist 14. mai.

Likevel er iTromsø kjent med at det internt i skiforbundet allerede er en liten gruppe aktuelle navn som er sett på som aktuelle, og som vil kontaktes.

Blant disse er Tromsø-bosatte Kristian Skogstad fra Balsfjord. Sist sesong var han ikke tilknyttet noe lag etter flere år som trener for Team Nord-Norge, men jobbet i stedet som brannmann i Tromsø. Likevel holdt han seg ikke helt borte fra skimiljøet. Skogstad fulgte opp landslagsduoen Erik Valnes og Anna Svendsen i Tromsø, samt Daniel Stock på Lillehammer.

De to førstnevnte tok for ett år siden steget opp på landslaget, rett fra Team Nord-Norge, med Skogstad som trener. For Skogstad er spesielt framgangen til Valnes en fjær i hatten, og noe som har gitt han status i Ski-Norge.

iTromsø er kjent med at også Ola Vigen Hattestad og Thomas Alsgaard er mulige kandidater til jobben som leder for blant annet Therese Johaug. Det samme gjelder Marthe Kristoffersen.

– Dyktig trener

Langrennssjef Espen Bjervig er sentral i ansettelsesprosessen. Han kjenner godt til Skogstad, men vil ikke gå i detalj på hans kandidatur.

– Han er en dyktig trener som jeg håper norsk langrenn nå eller i framtiden får bruk for. Vi er godt kjent med jobben han har gjort både i med lag og enkeltutøvere, sier Bjervig til iTromsø.

Selv sier Skogstad at han selvsagt er kjent med den ledige jobben, men at «ikke har søkt på den». Et annet aspekt er at han gjennom vinteren har jobbet tett opp mot nåværende hovedtrener for kvinnelandslaget, Ole Morten Iversen, når det gjelder Anna Svendsen. Samarbeidet dem imellom beskrives som godt.

– Det frister med en landslagsjobb. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har ambisjoner. Samtidig frister det også med å utvikle unge lokale utøvere. Jeg har i vinter fulgt et 13-14-årslag i Kvaløysletta Skilag. Til høsten er planen å følge et 15-16-årslag, sier Skogstad til iTromsø.

Bjervig beskriver tilbakemeldingene på Skogstad som en tilstedeværende og jordnær trener. Da iTromsø snakket med Bjervig under NM på ski i februar om en framtidig landslagstrenerjobb for Skogstad ga han klart uttrykk for at det kan la seg kombinere med å bo i Tromsø. I utlysningsteksten til den ledige jobben går det fram at det foretrekkes at treneren bor på Østlandet.

– Vi har veldig mye aktivitet på Østlandet, men ingenting er hugget i stein når det gjelder bosted, sier Bjervig i dag.

Aktuell i Sverige

Skogstad er også nevnt i forbindelse med en annen jobb. Nordlys omtalte mandag hans kandidatur til det svenske landslaget.

– Det er helt klart en veldig spennende og interessant jobb. Å være trener i Sverige noe av det største du kan gjøre, og uavhengig av alt sammen er muligheten til å jobbe med et slikt prosjekt spennende, sier Skogstad til iTromsø.

For han legger ikke skjul på at familiesituasjonen med tre barn undre 14 år hjemme på Kvaløya gjør at en slik avgjørelse må tenkes nøye over.

– Familien veier tyngst og jeg må følge magefølelsen. Timingen for landslagsjobb kan også være om to år etter OL. Tidligere har jeg jobbet med løpere, og det er helt klart en fordel å bo der de holder til. Samtidig vil jeg ikke flytte fra Tromsø, sier Skogstad.