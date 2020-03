Til forskjell fra store deler av resten av Europa starter Norge fotballserien tidlig på våren og avslutter på senhøsten. Hvordan årets norske fotballsesong vil arte seg, aner vi fortsatt ikke. Det er håp om at serien skal starte i slutten av mai. Akkurat nå virker det veldig optimistisk.

For noen dager siden foreslo herrelandslagets assistenttrener Per Joar Hansen at koronakrisen kan benyttes til å snu sesongen, altså å starte på høsten og avslutte på våren.