Alt er mulig med dette laget

ANALYSE: To faktorer er helt avgjørende for at Bodø/Glimts triumfferd i Europa skal fortsette.

8 minutter siden

Kan Bodø/Glimt rett og slett vinne hele Uefa Conference League? Det riktige svaret er fortsatt trolig «Nei, det kan de ikke».

Årsaken er enkel. Målt ut fra alle naturlige forutsetninger, skal det ikke være mulig. Men når de har utspilt Roma, tidvis lekt med Celtic og avansert mot et sterke AZ Alkmaar, er alt mulig.

Det forutsetter imidlertid to ting: