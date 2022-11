Noen kamper er større enn alle andre

Ingen vant, ingen tapte, men søndag 27. november vil for alltid tilhøre Spania-sjef Luis Enrique og hans avdøde datter.

Spania-sjef Luis Enrique var skuffet over at storoppgjøret mot Tyskland bare endte 1–1.

Erlend Nesje Journalist

Spania-Tyskland 1–1

DOHA (Aftenposten): En kan fint starte en VM-dag med å se gleden blant Marokkos spillere etter at de hadde ristet godt i mesterskapsoutsider Belgia, og hvor mye akkurat den seieren betød for titusener av støttespillere på tribunen. De brøt lydmuren både én og to og tre ganger.