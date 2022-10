Meninger Fotball Idiot eller geni? Dette må til for å lykkes.

ANALYSE: Vi snakker utallige ganger om klubber som velger feil manager. Vi prater uhyre sjelden om manager som velger feil klubb. Det bør vi gjøre oftere.

30. okt. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

IFK Gøteborg–Häcken 0–4

Etter 4–0-seieren over IFK Gøteborg søndag kunne han slippe jubelen løs. Per-Mathias Høgmo vant Allsvenskan med en klubb som i fjor ble nummer 12. BK Häcken fra Göteborg lå helt sist da han ble ansatt i fjor sommer.

Det er en fabelaktig prestasjon som trolig overrasker mange, ikke minst de som stemplet 62-åringen som utgått på dato etter tiden som landslagssjef i Norge, og et mindre vellykket opphold i Fredrikstad etterpå.

Bør vi bli overrasket? Nei! Både han og en rekke andre trenere har vist at det er både mulig og sannsynlig at de vil fremstå som idioter utad i en jobb, og helter i neste.

Per-Mathias Høgmo, Ibrahim Sadiq og resten i gult og svart hadde en stor kveld.

Med ytterst få unntak opplever alle trenere på høyt nivå over tid enorme svingninger i resultater og status fra klubb til klubb. Hvorfor skjer det? Svaret er selvsagt ikke entydig. Men etter min mening er kanskje viktigste årsak at for få trenere våger eller evner stille både seg og arbeidsgiver de riktige spørsmålene i forkant.