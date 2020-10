«Avgjørelsen fremstår som en praktisk demonstrasjon av inkompetanse.»

KOMMENTAR: Når du oppnår resultatene mannen fra Grue har gjort, legger du også listen på et nivå der det til slutt blir helt umulig ikke å rive, skriver Lars Tjærnås.

10. august ledet Ståle Solbakken FC København i kvartfinale i Europa League mot Manchester United . To måneder senere får han sparken. Avgjørelsen fremstår som en praktisk demonstrasjon av inkompetanse.

Alle fotballtrenere vet at jobben de tar medfører en risiko for at de får sparken - hardt og brutalt. Noen få har imidlertid opparbeidet seg en posisjon der de selv burde fått lov å diktere både tidspunkt og form når de forlater klubben. Ståle Solbakken er en av dem.