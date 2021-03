Boblen som sprakk

OBERSTDORF: Halvor Graneruds positive koronaprøve er ikke et tungt argument i diskusjonen om VM. Tyske myndigheter hadde ingen nullvisjon for smitte. Det er mer synd på verdens beste skihopper.

Halvor Granerud kom til VM som en stor gullfavoritt. VM-drømmen endte i isolasjon på hotellrommet. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Nå nettopp

VM-onsdagen skulle handle om kvinnenes første mesterskapsrenn noensinne i stor bakke. Så gjorde koronaviruset slik det har hatt for vane det siste året: Det stjal showet.

At det dukker opp noen positive koronatilfeller under ski-VM, er som ventet. Noe annet ville vært merkelig. Grunnen til at det fremkaller hevede øyenbryn, er at det rammet en av Norges største gullfavoritter.