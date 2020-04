I starten av forrige uke ble det kjent at landslagstrener Geir Endre Rogn ikke fortsetter. Han har frem til nå hatt ansvar for en del av landslagsløperne, som Heidi Weng, Maiken Caspersen Falla og Therese Johaug.

Mot slutten av uka varslet Ole Morten Iversen, sjef for kvinnelandslaget, at han går løs på to nye år. Dermed starter jakten på Rogns erstatter og Iversens assistent.