Gi rasistene livstidsstraff

Stabæk-spilleren Mushaga Bakenga skal ha ros for sin åpenhet. Vis mer

Dessverre sprøytes giften rasisme fortsatt inn i fotballen.

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

I et intervju med NRK denne uken valgte Stabæk-spillere Mushaga Bakenga å ta et oppgjør med det han blir utsatt for uke etter uke. Det toppet seg etter at han bommet på et straffespark mot Sandefjord.

Innboksen hans var full av meldinger med grov rasisme. Hadde han gjort det samme som hvit, ville han fortsatt fått meldinger. Samfunnet er blitt sånn i en tid der hundrevis av millioner mennesker er sine egne redaktører bak et tastatur.