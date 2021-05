OL tvinges gjennom. Selvsagt handler det om penger.

Hvorfor skal OL arrangeres mens viruskrisen herjer? To grafer er dårlig nytt. Men forklaringen ligger i helt andre tall.

IOC-president Thomas Bach må utsette et planlagt besøk til Japan på grunn av smittesituasjonen i landet. Om to og en halv måned skal OL arrangeres i Tokyo. Foto: Jean-Christophe Bott / AP / NTB

32 minutter siden

Alarmklokkene uler i Japan nå. Landet er midt i en smittebølge. Vaksineringen går tregt.

Da er det ikke så merkelig at et klart flertall i befolkningen ikke ønsker olympiske leker om to og en halv måned. Budskapet i gjentatte meningsmålinger er tydelig. I gatene i Tokyo har noen valgt å protestere mot arrangementet.