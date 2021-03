Det kunne blitt et av VM-historiens store øyeblikk. I stedet ble det bare trist.

Det var ikke slik medaljeseremonien skulle bli. VM ble avsluttet med et av tidenes langrennsdramaer. Til slutt ble Emil Iversen kronet som gullvinner foran Aleksandr Bolsjunov og Simen Hegstad Krüger. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

7. mars 2021 17:12 Sist oppdatert nå nettopp

Johannes Høsflot Klæbo gikk gjennom stadionområdet med bestemte skritt. Idet han var på vei ut av TV-kameraenes rekkevidde, fisket han frem mobilen fra lommen. Han hadde behov for å snakke med sine nærmeste.

I løpet av noen sekunder fikk hele verden beskjeden Klæbo nettopp hadde mottatt: Han var blitt disket fra gullet av juryen. Norge leverte inn protest umiddelbart. Usikkerheten og dramatikken lå som et teppe over VM-byen. Så kom meldingen om at protesten ble avvist.