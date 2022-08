Mesterens syretest

OM FRIIDRETT: Alt han tok i ble til gull. Så kom smellen. Nå må Karsten Warholm (26) overvinne karrierens første krise.

Karsten Warholm på den mektige Olympiastadion i München før han skal i aksjon torsdag og fredag.

25 minutter siden

MÜNCHEN (Aftenposten): Mannen på podiet oppsummerer sesongen med seks engelske ord.

– What goes up, must come down.