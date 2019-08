«TIL håper den sensasjonelle United-overgangen bare er starten på noe større»

Det er langt fra Skjervøy, via Nigeria til Old Trafford i Manchester. Likevel er det ytterpunktene i spillerjakten TIL har drevet med bare den siste uka.

Sist onsdag hentet de Michael Ebuka Ohanu på prøvespill fra nigeriansk eliteserie. Samme dag ble det klart at TIL-ledelsen ønsker å se Skjervøy-spiss Ørjan Skallebø (som i dag er TUIL-spiller) på trening i høst etter at han dunket inn fire mål mot TIL 2 på Lerøy Arena.

Ingen av disse overgangene er særlig overraskende. TIL har hentet spillere både fra nordfylket og Afrika tidligere. At en Manchester United-spiller skal lånes til Tromsø er derimot ikke hverdagskost.

Ronald Johansen

Nyheten om at 19 år gamle Aidan Barlow er på vei til Tromsø for et lån ut sesongen skaper derimot en helt annen interesse.

Uten å havne i fella der Manchester United skal hylles side opp og side ned, så er klubben uansett en av de største i verden. Alt de gjør følges nøye, og er interessant for særdeles mange. For oss i lille Norge ble ikke interessen akkurat mindre av at Ole Gunnar Solskjær er trener for klubbens A-lag.

TILs vei inn til avtalen som tirsdag presenteres er ikke tilfeldig. Alt dette starter med en 14 år gammel Tromsø-gutt ved navn Isak Hansen-Aarøen. Bosatt i nabogata til Alfheim stadion har Aarøen blitt så god at United ønsker å hente ham fra Tromsø den dagen han blir 16 år. Det skjer i august 2020.

Samtalene med United har blitt brukt for å se på mulighetene til å samarbeide også på spillerutveksling. Etter det iTromsø er kjent med var tanken først at et utlån skulle skje til vinteren. Men dette endret seg da muligheten med Barlow kom opp. Det Manchester-oppvokste talentet har møtt litt motgang, noe som en TIL-overgang skal få fart på. En avtale som skal være gunstig for Tromsø.

Noen kan gjerne innvende at denne muligheten «bare er flaks» for TILs del. Selv om det er tilfellet måtte TIL uansett benytte muligheten til å se hva de kan få ut av det. Få andre klubber ville valgt annerledes. Noe annet ville vært tøvete.

iTromsø er kjent med at TIL håper at dette er starten på et langvarig samarbeid. En ting er spillere som kan lånes fra United til Tromsø eller motsatt. Noe annet er hvordan klubben kan få innsyn i hvordan en global klubb som Manchester United drives, og dra veksler på det. Kanskje sende trenere av aldersbestemte lag på opphold der. Eller se hvordan klubben løser utfordringer markedsmessig.

Jeg er ganske overbevist om at dersom relasjonen blir så god som TIL ønsker, så kan de på mange områder få mye lærdom tilbake. Her handler det om å tørre og spørre. Som kjent kommer man ingen vei gjennom å stå med lua i hånda. Det holder ikke at enkelte i ledelsen er så «heldige» at de er innom Old Traffords VIP-losjer der det serveres snitter og vin.

Samtidig er det åpenbart at den lokale forankringen vil være den viktigste. Etter stortapet mot RBK på Lerkendal lørdag var det mange som mente mye om at Finnsnes-gutten Emil Ceide glapp for TIL for to år siden. Meninger helt på sin plass.

Selvkritikken sportssjef Svein-Morten Johansen tok etter kampslutt på akkurat denne spilleren er voksent. Konkurransen om spillerne helt her oppe i nord har for lengst hardnet til. Bodø/Glimt, RBK og til med med østlandsklubber har følere ute mot spillere tidlig i tenårene. Å tro noe annet er naivt.

Å se spillere fra TILs nedslagsfelt lykkes andre steder er litt som å vri en kniv i hjertet. Likevel er det realiteten. Og er spillerne fryktelig gode i ung alder, så kommer som i tilfellet Aarøen, en klubb som Manchester United og plukker dem opp.

Vi vet ikke hvor god Aidan Barlow egentlig er. Om han faktisk tilfører TIL noe som helst spillemessig annet enn et par engelske bein på trening. Skulle han lykkes vil det være bra både for TIL og United.

Får vi det motsatte tilfellet vil TIL-ledelsen uansett forsøke å gjøre denne overgangen til starten på et langvarig samarbeid.

Dette kan skje samtidig som Tromsø Idrettslag ikke må glemme hvor de egentlig kommer fra. To tanker er mulig å ha i hodet på en gang.