Tjærnås forklarer fotballens faguttrykk: «Her bommer mange»

Fotball er verdens mest populære idrett. En av de viktigste grunnene er at den er lett å utøve og lett å forstå. Det betyr ikke at den er fri for faguttrykk. Noen er enkle, andre litt mer kompliserte. Her er ti av de mest brukte, med en kort forklaring av hva de betyr.

Den er enkel. Det handler om tallkombinasjoner. Likevel bruker flere det feil, det vil si at man snakker om det i feil faser av spillet. Det gir ingen mening å snakke om at en spiller 4-4-2 når en kontrer, eller spiller i etablert angrep. Der er målet tvert imot å ganske ofte bevege seg så en IKKE kan defineres i tall. Derfor handler system om kun en fase av spillet: I etablert forsvar.