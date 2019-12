«Hvem vil betale for å sparke Valakari?»

På kick-offen før sesongstart i vår presenterte TIL selv gladnyheten om at Valakari hadde fått forlenget avtalen fra 2020 til 2022. Det skulle sørge for ytterligere kontinuitet på trenersiden, og samtidig vise at TIL virkelig hadde troa på den «finske frelseren».

Dette grepet biter nå klubbledelsen rett der det gjør vondt. For på tross av at styreleder Stig Bjørklund og daglig leder Kristian Høydal søndag kveld fastslo at «alle skal evalueres», er det vanskelig å tro at det blir gjeldende også for hovedtreneren.

Det vil nemlig koste et betydelig millionbeløp å avsette den finske treneren som har tre år igjen av kontrakten. Penger TIL ikke har.

Dermed har toppledelsen satt seg i en gedigen skvis. For i normale tilfeller ville en treneravsettelse vært omtrent det første som hadde stått på agendaen etter et nedrykk. Taper du et valg som sittende statsminister blir du avsatt. En bedriftsleder som styrer til et gedigent underskudd får sparken av styret.

TIL skal være byens stolthet, og for å ha en framtid i norsk toppfotball er de avhengig av engasjement, men ledet av de rette folkene. For som med alt annet starter dette med hva som skjer helt på toppen. Tromsø Idrettslag trenger mennesker som både har midler og ønske om å gjenreise klubben tilbake mot norsk toppfotball. Disse vokser ikke på trær.

Jeg tror mange som kunne tenkt seg å styre klubben forventer at det tas grep før de går inn. Troverdigheten til både nevnte Bjørklund og Høydal blir dermed satt på prøve den neste uka. For hvordan skal de finne midler til å avsette både Valakari og sportssjef Svein-Morten Johansen, slik at klubben kan gå videre?

Sistnevnte har hatt jobben siden høsten 2012 og har sittet gjennom to nedrykk og tre trenersparkinger. Det sier seg selv at han ikke kan overleve en fjerde trener hvis Valakari avsettes. Signeringen av Valakari var på mange måter sportssjefens trumfkort som forsvarte en rekke svake spillerkjøp og lån på blant annet Trond Mohns regning.

Hvis denne duoen ikke røres vil en evaluering kun bli for syns skyld, og uten den nødvendige pondusen som skal til for å overbevise både internt og eksternt. iTromsø er kjent med at sentrale støttespillere er meget skeptisk til at det sittende sportslige regimet skal fortsette.

iTromsø vet også at det blant ledelsen i TIL hersker en oppfatning av at Simo Valakari må forandre på stilen sin for å gjøre laget klar til den nådeløse hverdagen i 1.-divisjon. Selv ikke inn i det siste ønsket Valakari å fire på tankesettet sitt i Eliteserien – noe som altså ga nedrykk. Jeg tror tanken om at Valakari, som hadde stor suksess i Finland, skal forandre seg slik mange i Tromsø vil, er urealistisk.

Også blant spillerne er det stor skepsis til både Valakari og Johansen. For selv om også spillerne skal ta sin del av skylden for nedrykket, er det på lederskapet både hyllest og fiasko først må få konsekvenser.

I Bergen overlevde Rikard Norling på sensasjonelt vis et nedrykk fra Eliteserien i 2014. Likevel gikk det gikk helt til i mai 2015 før han fikk sparken. Dette scenarioet bør TIL forsøke å unngå gjennom å finne en minnelig løsning med Valakari og Johansen nå.

Men de trenger som nevnt hjelp. Noen må ta regninga det koster å avsette denne duoen, og på kjøpet ta styringen over klubben. Spørsmålet er hvem som føler seg kallet til å ta dette steget?

Det nåværende prosjektet er i hvert fall dødt etter nedrykket. Jeg blir overrasket om klubbledelsen velger å forsøke en gjenopplivning på tvers av hva både investorer, interne krefter, brorparten av supportene og de fleste andre forventer.