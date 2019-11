Branns 111 år lange historie er rik, men ikke på triumfer og medaljer. Det har mest vært skuffelser, tilkortkommenhet og forspilte muligheter. Brann er en storhet i norsk fotball, men det er mer på tross av enn på grunn av resultatene klubben har oppnådd.

Brann har aldri vært stabile. Ikke over et lengre tidsrom. De har vært opp og ned, mest ned, men de har aldri vært svært gode over tid. Det er et faktum.