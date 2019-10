Rundt 13.000 tomme seter taler et stille språk. Men også stillhet har et budskap. Det de 13.000 plaststolene nå forteller Brann, er at noe må endres.

Det må skje fort, også, hvis ikke Brann skal bli en klubb som omsluttes av stillhet. Det var under 5000 tilskuere til stede på fotballkampen mot Bodø/Glimt. Det var på en mandag. Tilskuerne var neppe på hytten.