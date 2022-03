Eventyret tar ikke slutt

Bodø/Glimt vinner over et nederlandsk topplag, og det er ikke engang overraskende.

Amahl Pellegrino sendte Bodø/Glimt i ledelsen.

10. mars 2022 22:55 Sist oppdatert nå nettopp

Bodø/Glimt-AZ Alkmaar 2–1: Det forteller alt om et helt spesielt prosjekt.

Bodø/Glimt er blitt et lag å regne med selv mot ganske solid europeisk motstand. Bragdene fra i fjor høst, utklassingen av et redusert Roma-lag inkludert, var ikke et blaff.